«Реал» показал, как будет выглядеть «Бернабеу» после реконструкции

«Реал Мадрид» на своей странице в «Твиттере» опубликовал видео, на котором показано, как изменится стадион «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции.
«Ещё больше незабываемых моментов на домашнем стадионе… „Сантьяго Бернабеу“ будущего», — говорится в подписи к видео.
«Реал» продолжит реконструкцию домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу», несмотря на пандемию коронавируса. Руководство «Королевского клуба» получило официальное разрешение муниципалитета Мадрида на продолжение строительных работ по обновлению стадиона, которое оценивают в € 570 млн.
В эту сумму включено создание видеоэкрана, способного вращаться на 360 градусов, и выдвижной крыши. Вместимость арены уменьшится на одно место — до 80 242 кресел. Официальная дата завершения реконструкции назначена на октябрь 2022 года.
Работу на стадионе планировалось выполнять в межсезонье, однако приостановка чемпионата позволила начать реконструкцию раньше положенного срока.
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