Рахимов: думаю, чемпионат России откатится до уровня 2005–2010 года
Бывший главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о будущем чемпионата России из-за с кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
«Будут ли случаи гибели бюджетных клубов? Не думаю. Нашим командам будет тяжело поддерживать уровень зарплат и приобретать футболистов более классного уровня.
Сложно представить, что РПЛ русифицируется. Думаю, мы сделаем акцент на легионеров из стран бывшей Югославии, из Беларуси, Казахстана. Откатимся до уровня лиги 2005–2010 года", — сказал Рахимов в эфире программы «Все на Матч».
Напомним, в настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена. Кроме того, приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, а также еврокубки.
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