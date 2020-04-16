Рахимов: думаю, чемпионат России откатится до уровня 2005–2010 года

Бывший главный тренер «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о будущем чемпионата России из-за с кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Будут ли случаи гибели бюджетных клубов? Не думаю. Нашим командам будет тяжело поддерживать уровень зарплат и приобретать футболистов более классного уровня.

Сложно представить, что РПЛ русифицируется. Думаю, мы сделаем акцент на легионеров из стран бывшей Югославии, из Беларуси, Казахстана. Откатимся до уровня лиги 2005–2010 года", — сказал Рахимов в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, в настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена. Кроме того, приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, а также еврокубки.