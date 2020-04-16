Хавбек киевского «Динамо» Цитаишвили: меня называли хачом, но это пацанские шутки

Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, что ему не приходилось сталкиваться с проявлениями расизма.



«Нет, никогда не сталкивался с расизмом. Нормально отношусь к подобным шуткам. Меня называли хачом, но это нормально, это пацанские шутки.



Алиев говорил, что в «Динамо» таскали бананы кому-то. Если человек понимает, ты видишь, что ему нормально и комфортно с тобой общаться, то почему нет. Можно шутить. Сейчас шутят так, что может показаться, что это расизм, но это шутка просто», – приводит слова Цитаишвили Tribuna.com.

19-летний Цитаишвили является воспитанником молодёжной академии киевского «Динамо". В 2019 году он стал победителем молодёжного чемпионата мира в составе сборной Украины.