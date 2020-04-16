Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа

Из-за пандемии коронавируса УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа, сообщает The Telegraph.
Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов могут провести 28 и 29 июля, оставшуюся часть турнира – в августе. Финал Лиги Европы планируют назначить на 26 августа.
Еврокубковые встречи могут быть проведены одновременно с матчами в национальных чемпионатах. Клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Завершение еврокубковых турниров в конце августа даст возможность доиграть национальные первенства, а также может гарантировать, что к этому моменту страны Европы отменят ограничения и команды смогут ездить по континенту беспрепятственно.
Финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, финал Лиги Европы — в Гданьске на арене «Энерга Гданьск». Ранее УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов на 27 июня.
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