Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа

Из-за пандемии коронавируса УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа, сообщает The Telegraph.

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов могут провести 28 и 29 июля, оставшуюся часть турнира – в августе. Финал Лиги Европы планируют назначить на 26 августа.

Еврокубковые встречи могут быть проведены одновременно с матчами в национальных чемпионатах. Клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Завершение еврокубковых турниров в конце августа даст возможность доиграть национальные первенства, а также может гарантировать, что к этому моменту страны Европы отменят ограничения и команды смогут ездить по континенту беспрепятственно.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, финал Лиги Европы — в Гданьске на арене «Энерга Гданьск». Ранее УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов на 27 июня.