Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа

Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа
Футбол / Лига чемпионов 0

Из-за пандемии коронавируса УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа, сообщает The Telegraph.

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов могут провести 28 и 29 июля, оставшуюся часть турнира – в августе. Финал Лиги Европы планируют назначить на 26 августа.

Еврокубковые встречи могут быть проведены одновременно с матчами в национальных чемпионатах. Клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Завершение еврокубковых турниров в конце августа даст возможность доиграть национальные первенства, а также может гарантировать, что к этому моменту страны Европы отменят ограничения и команды смогут ездить по континенту беспрепятственно.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, финал Лиги Европы — в Гданьске на арене «Энерга Гданьск». Ранее УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов на 27 июня.

УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов на 27 июня
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020