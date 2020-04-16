Гуренко: нужно принимать решение по чемпионату Беларуси. Здоровье всегда важнее

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко выразил мнение, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Беларуси необходимо приостановить.

«Большой минус, когда нет болельщиков: не та атмосфера, не те ощущения. Очень трудно мотивировать футболистов. Спорт без эмоций — это очень сложно. Три-четыре тура назад, когда ещё болельщик ходил на стадион, я был сторонником того, чтобы продолжить чемпионат. Но в последнее время по внутренней обстановке в стране ощущаю, и ребята внутри команды говорят… Считаю, уже нужно смотреть и принимать какие-то решения. Здоровье всегда важнее.

У нас на 80 процентов новая команда, нужно время, чтобы сыграться. Сказывается и состояние футбольных полей. На сборах в Турции играли на идеальных полях, а в Беларуси негде тренироваться, поля для игр тоже не лучшего качества. Конечно, все команды находятся в одинаковых условиях. Думаю, клубы, составляющие сейчас первую четвёрку турнирной таблицы, останутся в ней до конца чемпионата", — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».