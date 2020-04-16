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«Ждём тебя, чемпион». «Динамо-Брест» пригласило Пьянича на просмотр

«Ждём тебя, чемпион». «Динамо-Брест» пригласило Пьянича на просмотр
Футбол / Италия 0

Брестское «Динамо» в шутку решило устроить просмотр полузащитнику туринского «Ювентуса» Миралему Пьяничу.

Белорусский клуб в своём официальном «Твиттере» опубликовал скан «ходатайства о выдаче краткосрочной визы» Пьяничу. Согласно документу, цель визита боснийца в Беларусь — «просмотр навыков футболиста». В качестве контактного лица «Динамо» указало Диего Марадону, бывшего председателя правления клуба.

«Документы уже готовы! Ждём тебя в Бресте, чемпион», — говорится в сообщении «Динамо», в котором отмечен Пьянич.

Ранее сообщалось, что руководство туринского «Ювентуса» в ближайшее трансферное окно может расстаться с несколькими футболистами. «Ювентус» готов продать полузащитников Дугласа Косту, Миралема Пьянича и Адриена Рабьо, а также нападающего Гонсало Игуаина.

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