«Бавария» подпишет хавбека «Байера» Арангиса

Чилийский полузащитник леверкузенского «Байера» Чарлес Арангис перейдёт в мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно, утверждает Radio Futuro.

По данным источника, мюнхенский клуб согласовал с игроком условия личного контракта. Футболист достанется «Баварии» бесплатно, так как его контракт с «Байером» истекает ближайшим летом.

Арангис перешёл в «Байер» летом 2015 года из бразильского «Интернасьоналя». Сумма трансфера составила € 13 млн. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, отдал три результативные передачи, а также получил одну жёлтую карточку. За сборную Чили сыграл 70 матчей и забил семь мячей.