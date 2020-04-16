Ривалдо: Дембеле пора продавать
Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался о будущем вингера Усмана Дембеле в каталонской команде.
«Дембеле пора продавать. Он мог стараться лучше в некоторых матчах, чтобы оправдать ожидания. Лучший вариант для Дембеле — покинуть команду. „Барселоне“ нужно будет избавиться от нескольких игроков, чтобы освободить место для Неймара и Лаутаро Мартинеса, если их купят», — цитирует Ривалдо Sport.es.
Бывший игрок «Барсы» считает, что у Дембеле все ещё есть «большой потенциал». Ривалдо добавил, что вингеру «не везло с травмами».
Ранее Ривалдо оценил шансы на переход нападающего и капитана «Барселоны» Лионеля Месси в миланский «Интер». Сообщалось, что «Интер» хочет подписать аргентинца в следующем сезоне.
Ривалдо: Месси может уехать в MLS или Китай, но не в «Интер»
Читайте также
- 16 апреля 2020
-
23:52
-
23:37
-
23:34
-
23:15
-
23:06
-
23:04
-
22:54
-
22:54
-
22:23
-
22:23
-
21:59
-
21:56
-
21:44
-
21:21
-
21:15
-
20:52
-
20:49
-
20:30
-
20:26
-
20:11
-
20:02
-
19:45
-
19:38
-
19:36
-
19:26
-
19:14
-
18:56
-
18:53
-
18:27
-
18:25
-
18:12
-
17:58
-
17:50
-
17:42
-
17:28
Партнерский контент