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Ривалдо: Дембеле пора продавать

Ривалдо: Дембеле пора продавать
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался о будущем вингера Усмана Дембеле в каталонской команде.

«Дембеле пора продавать. Он мог стараться лучше в некоторых матчах, чтобы оправдать ожидания. Лучший вариант для Дембеле — покинуть команду. „Барселоне“ нужно будет избавиться от нескольких игроков, чтобы освободить место для Неймара и Лаутаро Мартинеса, если их купят», — цитирует Ривалдо Sport.es.

Бывший игрок «Барсы» считает, что у Дембеле все ещё есть «большой потенциал». Ривалдо добавил, что вингеру «не везло с травмами».

Ранее Ривалдо оценил шансы на переход нападающего и капитана «Барселоны» Лионеля Месси в миланский «Интер». Сообщалось, что «Интер» хочет подписать аргентинца в следующем сезоне.

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