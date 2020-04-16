Девушка Крала сделала ему иглоукалывание. Видео

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео процедуры иглоукалывания.
Процедуру акупунктуры проводила девушка футболиста, Маркета Гавличкова. «Мой новый иглотерапевт», — подписал Крал ролик.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее московский «Спартак» на своей странице в «Инстаграме» разместил несколько видео с чешским полузащитником. Крал показал, как проводит день на карантине. Полузащитник начал утро с куриного супа по особому рецепту, в котором есть китайские травы. Футболист рассказал, что утреннюю тренировку проводит с тренером из Чехии по приложению Face Time.
Акупунктура — форма альтернативной медицины и ключевой компонент в традиционной китайской медицине. В процессе иглоукалывания тонкие иглы вводятся в тело в точках, которые находятся на меридианах, по которым якобы циркулирует ци («жизненная энергия»).
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