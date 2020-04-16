Агент Гурцкая: у «Краснодара» была идея арендовать Икарди
Агент Тимур Гурцкая рассказал, что в летнее трансферное окно «Краснодар» проявлял интерес к аргентинскому нападающему миланского «Интера» Мауро Икарди.
«Краснодар» думал, можно ли взять Икарди в аренду. У них была такая идея. Видимо, они хотели осчастливить Мауро", — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустамяном.
Гурцкая пошутил, что аргентинец не понял своего счастья.
«А Икарди – дурак, не понял, что его счастье-то было в «Краснодаре», — добавил агент.
Летом 2019 года Икарди перешёл в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды с правом выкупа за € 70 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.
«Икарди был бы идеальным вариантом». Симоне посоветовал «Милану» купить форварда «ПСЖ»
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