Агент Гурцкая: у «Краснодара» была идея арендовать Икарди

Агент Тимур Гурцкая рассказал, что в летнее трансферное окно «Краснодар» проявлял интерес к аргентинскому нападающему миланского «Интера» Мауро Икарди.

«Краснодар» думал, можно ли взять Икарди в аренду. У них была такая идея. Видимо, они хотели осчастливить Мауро", — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустамяном.

Гурцкая пошутил, что аргентинец не понял своего счастья.

«А Икарди – дурак, не понял, что его счастье-то было в «Краснодаре», — добавил агент.

Летом 2019 года Икарди перешёл в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды с правом выкупа за € 70 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.