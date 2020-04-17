Караваев назвал фильмы для просмотра в изоляции. Среди них «Джентльмены» и «Ирландец»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев посоветовал фильмы и сериалы, которые можно посмотреть в самоизоляции.

«Недавно пересматривал «Криминальное чтиво» — это классика. Любимый момент — танец Джона Траволты и Умы Турман в баре. Из последнего рекомендую «Достать ножи» и «Джентльмены», оба фильма выделяются сценарием, закрученным сюжетом. У Гая Ричи особенно понравились отсылки к сериалу «Острые козырьки», этот стиль, эстетика.

Спортивный костюм у тренера, персонажа Колина Фарелла, — тоже топ, я даже погуглил, где такой можно купить. Да и вообще актерская работа в «Джентльменах» отличная: Мэттью Макконахи, как всегда, на уровне, Чарли Ханнэм из «Хулиганов зеленой улицы» — тоже. Его также советую посмотреть всем, кто не видел, — фильм про олдскульных футбольных фанатов в Лондоне.



«Ирландец» Мартина Скорсезе — мощное кино, хоть и слегка затянутое, 3:30 идет. Честно говоря, посмотрел в два захода, но мне понравилось. Де Ниро, Аль Пачино — олдовые, крутые актеры. И здесь тоже зацепила история главного героя, который из обычного курьера вырос в очень влиятельного человека.



Стараюсь смотреть все сериалы в оригинале. Прямо сейчас смотрю «Черное зеркало». Это про то, как информационные технологии влияют на нашу жизнь. Плюс в том, что серии не связаны между собой, актеры постоянно меняются, поэтому можно включить с любого момента. Нравится очень закрученный сюжет: до последнего невозможно понять, чем же все закончится.

Следующая рекомендация — «Черный список». Он не новый, но досмотрел только сейчас, на карантине. По сюжету бывший беглец ФБР сдается и может помочь властям в поимке опасных преступников — такой боевик с элементами детектива. Для просмотра в изоляции — самое то", — цитирует Караваева Maxim.