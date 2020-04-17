Бывший соратник Карреры: «Спартак» Тедеско играет в неинтересный футбол
Агент Тимур Гурцкая, который был соратником бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, поделился мнением об игре московского клуба под руководством нынешнего наставника Доменико Тедеско.
«А можно я не буду оценивать Цорна и Тедеско, что потом не получать гадких СМС-сок? Надо оценить? Тогда скажу, что «Спартак» при Тедеско играет неинтересно. Он играет очень рационально, так «Спартак» играть не должен», — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустамяном.
Напомним, что Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года, сменив на посту главного тренера Олега Кононова, который был отправлен в отставку.
«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
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