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Бывший соратник Карреры: «Спартак» Тедеско играет в неинтересный футбол

Бывший соратник Карреры: «Спартак» Тедеско играет в неинтересный футбол
Футбол / РПЛ 0

Агент Тимур Гурцкая, который был соратником бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры, поделился мнением об игре московского клуба под руководством нынешнего наставника Доменико Тедеско.

«А можно я не буду оценивать Цорна и Тедеско, что потом не получать гадких СМС-сок? Надо оценить? Тогда скажу, что «Спартак» при Тедеско играет неинтересно. Он играет очень рационально, так «Спартак» играть не должен», — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустамяном.

Напомним, что Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года, сменив на посту главного тренера Олега Кононова, который был отправлен в отставку.

«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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