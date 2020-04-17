Агент Гурцкая: «Лацио» и Дзюба? Это несерьёзно. Смешная новость

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию об интересе римского «Лацио» к нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
«Лацио» и Дзюба? Это несерьёзно. Думаю, это шуточный вопрос, нет? Новость такая была? Смешная новость. Дзюба находится там, где и должен быть. Для Артёма это идеальный вариант — быть в «Зените». Он идеальный капитан питерской команды. Ему даже не нужно думать об отъезде из «Зенита», — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустамяном.
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Также он защищал цвета тульского «Арсенала», московского «Спартака», «Томи» и «Ростова». Действующее соглашение форварда с сине-бело-голубыми истекает предстоящим летом.
В нынешнем сезоне Артём забил 13 мячей и отдал 10 голевых пасов в 21 матче Российской Премьер-Лиги. В 6 встречах Лиги чемпионов он записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу.
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