Агент Гурцкая: «Лацио» и Дзюба? Это несерьёзно. Смешная новость

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию об интересе римского «Лацио» к нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Лацио» и Дзюба? Это несерьёзно. Думаю, это шуточный вопрос, нет? Новость такая была? Смешная новость. Дзюба находится там, где и должен быть. Для Артёма это идеальный вариант — быть в «Зените». Он идеальный капитан питерской команды. Ему даже не нужно думать об отъезде из «Зенита», — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустамяном.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Также он защищал цвета тульского «Арсенала», московского «Спартака», «Томи» и «Ростова». Действующее соглашение форварда с сине-бело-голубыми истекает предстоящим летом.



В нынешнем сезоне Артём забил 13 мячей и отдал 10 голевых пасов в 21 матче Российской Премьер-Лиги. В 6 встречах Лиги чемпионов он записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу.