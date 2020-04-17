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Министр спорта Италии: надеемся, что утвердим возобновление тренировок с 4 мая

Министр спорта Италии: надеемся, что утвердим возобновление тренировок с 4 мая
Футбол / Италия 0

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал возможное возобновление тренировок профессиональных спортсменов в стране.

«Ближайшие несколько недель будут решающими для понимания развития ситуации и того, когда и как мы сможем вернуть к жизни профессиональный спорт всех уровней. Надеемся, что в скором времени установим 4 мая как дату возобновления тренировок. Хотим успеть к этому времени, даже если тренироваться придётся за закрытыми дверьми», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

Чемпионат Италии, как и другие крупные спортивные соревнования в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в стране зафиксирован 168 941 случай инфицирования COVID-19, 22 170 человек умерли, 40 164 человека выздоровели.

Сезон в Италии может возобновиться с ответных матчей полуфинала Кубка страны
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