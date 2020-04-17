Агент Гурцкая: за деньги, что просит за Шапи «Краснодар», он никогда не уедет в Европу

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о возможном переходе нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в один из европейских клубов.
«Когда Шапи уедет в Европу? С 1 июля можно будет в Европу поехать? Поедет в Европу и отдохнёт. Играть? За те деньги, что за него просит „Краснодар“, он никогда не уедет Европу. € 25 млн же у него прописано? Можете представить, чтобы Шапи кто-то за эти деньги купил? Вот за € 5-7 млн можно», — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустамяном.
В текущем розыгрыше РПЛ, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Сулейманов провёл за «Краснодар» 20 матчей, забил в них четыре мяча и получил пять жёлтых карточке. Последний на данный момент мяч он забил 29 сентября 2019 года в ворота тульского «Арсенала».
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