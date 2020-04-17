Музыкант Ноэль Галлахер: чемпионский титул АПЛ надо отдать «Ливерпулю»

Один из основателей знаменитой британской брит-поп-группы Oasis и болельщик «Манчестер Сити» Ноэль Галлахер заявил, что если сезон-2019/2020 в Английской Премьер-лиге не получится доиграть, то чемпионом надо будет признать «Ливерпуль».

«Всем понятно, что они выиграли, нужно просто отдать им кубок! „Ливерпуль“ — чемпион, и это очевидно. Единственное, что мешает закончить — ситуация с повышением и понижением команд в лигах. У меня много друзей среди фанатов „Сити“, они говорят, что пойдут на стадионы, даже если на них будут пускать зрителей. Это может привести к плохим последствиям. Надо что-то придумать, чтобы даже в следующем году люди на стадионах соблюдали дистанцию и вообще, чтобы их там было поменьше», — приводит слова Галлахера talkSPORT.