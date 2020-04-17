Музыкант Ноэль Галлахер: чемпионский титул АПЛ надо отдать «Ливерпулю»

Один из основателей знаменитой британской брит-поп-группы Oasis и болельщик «Манчестер Сити» Ноэль Галлахер заявил, что если сезон-2019/2020 в Английской Премьер-лиге не получится доиграть, то чемпионом надо будет признать «Ливерпуль».
«Всем понятно, что они выиграли, нужно просто отдать им кубок! „Ливерпуль“ — чемпион, и это очевидно. Единственное, что мешает закончить — ситуация с повышением и понижением команд в лигах. У меня много друзей среди фанатов „Сити“, они говорят, что пойдут на стадионы, даже если на них будут пускать зрителей. Это может привести к плохим последствиям. Надо что-то придумать, чтобы даже в следующем году люди на стадионах соблюдали дистанцию и вообще, чтобы их там было поменьше», — приводит слова Галлахера talkSPORT.
- 17 апреля 2020
-
02:37
-
02:29
-
02:06
-
01:42
-
01:28
-
01:01
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:37
-
00:21
-
00:14
- 16 апреля 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:37
-
23:34
-
23:15
-
23:06
-
23:04
-
22:54
-
22:54
-
22:23
-
22:23
-
21:59
-
21:56
-
21:44
-
21:21
-
21:15
-
20:52
-
20:49
-
20:30
-
20:26
-
20:11
-
20:02
-
19:45