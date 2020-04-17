«Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года

Лондонский «Арсенал» близок к договорённости с игроками о снижении заработных плат из-за пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.

Большинство игроков согласились на снижение доходов на 12,5% в месяц. Действие меры продлится с апреля 2020 по март 2021 года, но зависит в том числе и от попадания клуба в Лигу чемпионов. Пока неизвестно, что будет с зарплатами тех футболистов, которые отвергли это предложение. Если соглашение будет достигнуто, «Арсенал» станет первым клубом АПЛ, который пойдёт на сокращение зарплатной ведомости.

Ранее игроки отказались пойти на этот шаг, но главный тренер «Арсенала» испанец Микель Артета смог их переубедить.