Малафеев: спортивное прошлое помогает привлекать клиентов в бизнес

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев, ныне владеющий агентством недвижимости, рассказал о влиянии спортивного прошлого на свою деятельность.

«Если говорить о репутации, то, с одной стороны, мне проще привлекать клиентов – они знают, что идут не просто в агентство, а в мое агентство. Но, с другой стороны, любой недочет вроде задержки регистрации способен обернуться негативом и уколом в мой адрес. А если говорить о спортивном характере, то тут только плюсы: спорт учит завоевывать, идти к своей цели и добиваться ее. Это помогает в жизни, работе, бизнесе, причем не только мне, но и всей моей команде», — приводит слова Малафеева «Циан».

Также Малафеев поделился мнением о влиянии на рынок недвижимости пандемии коронавируса.

«Активность на рынке резко снизилась. К этому привели ограничение передвижения, изменение режима работы организаций, задействованных в оформлении сделок, и банков. Но основная причина сокращения количества сделок – психологическая: кто-то отложил решение квартирного вопроса на будущее, хочет переждать, а кто-то и рад бы просматривать объекты, но продавцы не хотят их показывать», — сказал бывший вратарь.