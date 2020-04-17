Игроки минского «Динамо» вышли на игру с «Неманом» в футболках с благодарностью врачам

Футболисты минского «Динамо» вышли на матч 5-го тура чемпионата Белоруссии с гродненским «Неманом» (2:0) в футболках с надписью «дзякую докторам» («спасибо докторам» по-белорусски).

Таким образом игроки выразили благодарность медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Чемпионат Белоруссии — единственный турнир в Европе, матчи которого не приостановлены из-за пандемии COVID-19. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Энергетик-БГУ» из Минска. «Динамо» расположилось на 9-й строчке, «Неман» — на 13-й.

В Беларуси подтверждено 4204 случая заражения коронавирусом, 203 человека выздоровели, 40 скончались. В стране введён минимум ограничений, президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что «психоз» от болезни страшнее самого коронавируса.