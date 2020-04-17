Агент Гурцкая: ЦСКА допустит гигантскую ошибку, если потеряет Гончаренко

Агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос о будущем Виктора Гончаренко в ЦСКА

«Покинет ли Гончаренко ЦСКА? Это будет гигантская ошибка «армейцев», если они потеряют Гончаренко. Им нужен только русскоговорящий тренер: у них команда говорит на русском и нет возможности покупать много хороших иностранцев. Даже не знаю, кто мог бы заменить Виктора Михайловича в клубе. Сильнее Гончаренко нет никого», — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустамяном.

Гончаренко стал главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. Под руководством специалиста «армейцы» стали обладателями Суперкубка России в 2018 году.

После 22 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

В настоящее время чемпионат России приостановлен. Аналогичные меры введены практически во всех национальных первенствах по всему миру.