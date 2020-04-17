Агент Гурцкая: ЦСКА допустит гигантскую ошибку, если потеряет Гончаренко

Агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос о будущем Виктора Гончаренко в ЦСКА
«Покинет ли Гончаренко ЦСКА? Это будет гигантская ошибка «армейцев», если они потеряют Гончаренко. Им нужен только русскоговорящий тренер: у них команда говорит на русском и нет возможности покупать много хороших иностранцев. Даже не знаю, кто мог бы заменить Виктора Михайловича в клубе. Сильнее Гончаренко нет никого», — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустамяном.
Гончаренко стал главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. Под руководством специалиста «армейцы» стали обладателями Суперкубка России в 2018 году.
После 22 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
В настоящее время чемпионат России приостановлен. Аналогичные меры введены практически во всех национальных первенствах по всему миру.
- 17 апреля 2020
-
07:17
-
06:17
-
06:03
-
05:46
-
04:48
-
04:40
-
04:21
-
03:51
-
03:45
-
03:20
-
02:37
-
02:29
-
02:06
-
01:42
-
01:28
-
01:01
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:37
-
00:21
-
00:14
- 16 апреля 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:37
-
23:34
-
23:15
-
23:06
-
23:04
-
22:54
-
22:54
-
22:23
-
22:23
-
21:59
-
21:56