«Барселона» исключила возвращение Неймара в летнее трансферное окно

Нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар не вернётся в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Catalunya Radio.
По данным источника, каталонский клуб исключил возможность трансфера бразильского форварда в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.
Главной трансферной целью «Барселоны» является форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к сине-гранатовым, однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.
Контракт Неймара с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешней кампании бразилец помог «ПСЖ» в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.
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