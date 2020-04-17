«Барселона» исключила возвращение Неймара в летнее трансферное окно

Нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар не вернётся в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает Catalunya Radio.

По данным источника, каталонский клуб исключил возможность трансфера бразильского форварда в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса.

Главной трансферной целью «Барселоны» является форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к сине-гранатовым, однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.

Контракт Неймара с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешней кампании бразилец помог «ПСЖ» в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.