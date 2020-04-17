30 апреля ФНЛ обсудит возможность возобновления сезона

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что 30 апреля лига рассмотрит возможность возобновления сезона.
«Было принято общее решение вернуться к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей ФНЛ 2019/20 30 апреля, потому что к тому времени у нас, надеюсь, будет больше информации как об эпидемиологической ситуации в каждом из регионов, представленных клубами ФНЛ, так и о сроках снятия ограничений на работу различных организаций, проведение мероприятий и тому подобного. Считаю, что по итогам следующего общения мы должны будем выработать чётко сформулированные предложения, с которыми можно обратиться к РФС. Хочу также отметить: озвученная ранее позиция, что первенство 2019/20 должно быть доиграно, остаётся неизменной», — приводятся слова Ефремова на официальном сайте ФНЛ.
Футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Позже бюро исполкома РФС приняло решение продлить приостановку всех футбольных турниров в России, включая ФНЛ, до 31 мая.
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