Источник: в Италии запретят проведение матчей со зрителями до марта 2021 года

Болельщики в Италии из-за пандемии коронавируса не смогут посещать стадионы до марта 2021 года, сообщает AS.

По данным источника, возобновление футбольного сезона в Италии может произойти 31 мая при закрытых трибунах. Болельщикам же разрешат посещать стадионы не раньше марта 2021 года, когда будут открыты границы и сняты все ограничения.

Чемпионат Италии сезона-2019/2020 был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Ювентус», набравший 63 очка, на втором месте — «Лацио», в активе команды на очко меньше.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 144 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 543 тыс. Италия является третьей страной в мире по числе заразившихся (более 168 тыс.).