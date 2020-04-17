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Глушаков рассказал о драке с Широковым, ЧМ по фигурному катанию отменён. Главное к утру

Глушаков рассказал о драке с Широковым, ЧМ по фигурному катанию отменён. Главное к утру
Футбол 0

Денис Глушаков рассказал о конфликте с Романом Широковым в сборной России, Сердаром Азмуном интересуются два клуба АПЛ, чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию отменён.

1. Глушаков признался, что ударил Мамаева во время стычки с Широковым.

2. Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии.

3. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал влияние пандемии коронавируса на финансовую ситуацию в российском футболе.

4. Азмун заинтересовал два клуба АПЛ. «Зенит» не продаст игрока меньше чем за € 35 млн.

5. Сергей Шубенков: слышал классную теорию — что коронавирус в Ухань привезли американцы.

6. Чемпионат мира — 2020 по фигурному катанию окончательно отменён.

7. Известный защитник Андрей Марков принял решение завершить игровую карьеру.

8. Команда Кокорина выиграла турнир по CS:GO, не уступив ни одной карты.

9. Болельщики в Италии не смогут посещать стадионы до марта 2021 года из-за пандемии коронавируса.

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