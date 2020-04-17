Глушаков рассказал о драке с Широковым, ЧМ по фигурному катанию отменён. Главное к утру

Денис Глушаков рассказал о конфликте с Романом Широковым в сборной России, Сердаром Азмуном интересуются два клуба АПЛ, чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию отменён.
1. Глушаков признался, что ударил Мамаева во время стычки с Широковым.
2. Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии.
3. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал влияние пандемии коронавируса на финансовую ситуацию в российском футболе.
4. Азмун заинтересовал два клуба АПЛ. «Зенит» не продаст игрока меньше чем за € 35 млн.
5. Сергей Шубенков: слышал классную теорию — что коронавирус в Ухань привезли американцы.
6. Чемпионат мира — 2020 по фигурному катанию окончательно отменён.
7. Известный защитник Андрей Марков принял решение завершить игровую карьеру.
8. Команда Кокорина выиграла турнир по CS:GO, не уступив ни одной карты.
9. Болельщики в Италии не смогут посещать стадионы до марта 2021 года из-за пандемии коронавируса.
- 17 апреля 2020
-
08:54
-
08:30
-
08:21
-
07:34
-
07:17
-
06:17
-
06:03
-
05:46
-
04:48
-
04:40
-
04:21
-
03:51
-
03:45
-
03:20
-
02:37
-
02:29
-
02:06
-
01:42
-
01:28
-
01:01
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:37
-
00:21
-
00:14
- 16 апреля 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:37
-
23:34
-
23:15
-
23:06
-
23:04
-
22:54
-
22:54