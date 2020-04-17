Гурцкая о конфликте Сёмина с Кикнадзе: вместе они не останутся. Разбита не чашка, а сервиз
Агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос о конфликте главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с генеральным директором «железнодорожников» Василием Кикнадзе.
«Кто победит — Кикнадзе или Сёмин? Думаю, что сейчас победит Кикнадзе. Могут ли они остаться оба? Допускаю, что они оба уйдут. Вместе они точно не останутся. Очень сильно они побили посуду друг другу: там не одна чашка разбита, а целый сервиз», — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустамяном.
Ранее Кикнадзе сказал, что у него с Сёминым разные точки зрения на развитие команды.
После 22 туров чемпионата России «Локомотив» занимает второе место, набрав 41 очко. Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до лета 2020 года.
Сёмин и футболисты «Локомотива» договорились с клубом о снижении зарплат
Читайте также
- 17 апреля 2020
-
08:54
-
08:30
-
08:21
-
07:34
-
07:17
-
06:17
-
06:03
-
05:46
-
04:48
-
04:40
-
04:21
-
03:51
-
03:45
-
03:20
-
02:37
-
02:29
-
02:06
-
01:42
-
01:28
-
01:01
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:37
-
00:21
-
00:14
- 16 апреля 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:37
-
23:34
-
23:15
-
23:06
-
23:04
-
22:54
-
22:54
Партнерский контент