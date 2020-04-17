Гурцкая о конфликте Сёмина с Кикнадзе: вместе они не останутся. Разбита не чашка, а сервиз

Агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос о конфликте главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с генеральным директором «железнодорожников» Василием Кикнадзе.

«Кто победит — Кикнадзе или Сёмин? Думаю, что сейчас победит Кикнадзе. Могут ли они остаться оба? Допускаю, что они оба уйдут. Вместе они точно не останутся. Очень сильно они побили посуду друг другу: там не одна чашка разбита, а целый сервиз», — сказал Гурцкая в прямом эфире «Инстаграма» с Нобелем Арустамяном.

Ранее Кикнадзе сказал, что у него с Сёминым разные точки зрения на развитие команды.

После 22 туров чемпионата России «Локомотив» занимает второе место, набрав 41 очко. Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до лета 2020 года.