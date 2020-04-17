Пети: Мбаппе всё больше раздражает меня и своих партнёров

Бывший игрок национальной команды Франции Эммануэль Пети раскритиковал нападающего «Пари Сен Жермен» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе прогрессировал три года. Он прибыл в футбольный мир с невероятным потенциалом, это был алмаз, который нужно отполировать. Несмотря ни на что, он начинает раздражать меня всё больше и больше. Он раздражает своих партнёров. Мы забываем, что он молод. Он уже совершал великие дела, но мы всегда просим большего. То, что он делает, невероятно, у него впереди светлое будущее. Но он оказывает давление на себя, потому что хочет выиграть «Золотой мяч». Это раздражает. Он должен быть осторожен со своим поведением», — приводит слова Пети Goal.com
Мбаппе в нынешнем сезоне провёл 20 матчей в рамках чемпионата Франции, в которых забил 18 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах в Лиге чемпионов. Его нынешнее соглашение с парижанами рассчитано до лета 2022 года.
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