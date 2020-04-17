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«Герта» предложила контракт Юлиану Дракслеру. «Арсенал» интересуется игроком

«Герта» предложила контракт Юлиану Дракслеру. «Арсенал» интересуется игроком
Футбол / Англия 0

Берлинская «Герта» предложила контракт полузащитнику «Пари Сен-Жермен» и сборной Германии Юлиану Дракслеру. Об этом сообщает Footmercato.

Сообщается, что помимо «Герты» Дракслером интересуются лондонский «Арсенал» и ещё один неназванный английский клуб.

Об интересе «Герты» к Дракслеру сообщалось минувшей зимой. По информации источника, берлинский клуб уже отправил первое предложение контракта игроку.

26-летний полузащитник перешёл в «ПСЖ» зимой 2017 года из «Вольфсбурга». Трансфер обошёлся парижанам в € 42 млн, включая бонусы. Действующий контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Дракслер провёл за парижский клуб 19 матчей во всех турнирах и отдал 7 результативных передач.

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