«Герта» предложила контракт Юлиану Дракслеру. «Арсенал» интересуется игроком
Берлинская «Герта» предложила контракт полузащитнику «Пари Сен-Жермен» и сборной Германии Юлиану Дракслеру. Об этом сообщает Footmercato.
Сообщается, что помимо «Герты» Дракслером интересуются лондонский «Арсенал» и ещё один неназванный английский клуб.
Об интересе «Герты» к Дракслеру сообщалось минувшей зимой. По информации источника, берлинский клуб уже отправил первое предложение контракта игроку.
26-летний полузащитник перешёл в «ПСЖ» зимой 2017 года из «Вольфсбурга». Трансфер обошёлся парижанам в € 42 млн, включая бонусы. Действующий контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне Дракслер провёл за парижский клуб 19 матчей во всех турнирах и отдал 7 результативных передач.
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