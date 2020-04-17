Вадим Евсеев: для меня «Амкар» по-прежнему есть. И всегда будет!

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о времени, проведённом в пермском «Амкаре». Специалист работал в клубе из Перми ассистентом главного тренера в сезоне-2015/2016, а в марте 2018 года возглавил команду. В июне 2018 года «Амкар» прекратил существование.

«Клуб, который мне очень много дал. Я пришёл туда совершенно неопытным тренером. Полтора года помогал во второй лиге Парфёнову, и тут предложение из РПЛ, от Гаджиева. Это был аванс. Поначалу было очень тяжело. Но втянулся в работу и понял, как это интересно. Хороший город, хорошая команда. Тренера и футболисты жили на базе и мы были как одна семья.



Потом жизнь сложилась так, что началась смена поколений. Опытные игроки уходили, появлялись молодые, ещё без имени в футболе… Шёл постоянный просмотр. Надо было отсеивать новичков. Мы — Гаджиев, Каряка, я — работали без выходных. И получилось: «Амкар» дал нашему чемпионату новых игроков. Джикия и Селихов, например, ушли в «Спартак». За приличные деньги.



Как главный тренер я дебютировал именно в «Амкаре». Это многое значит для меня. «Амкар» навсегда остался в моей душе. Считаю, что в Перми у меня всё получилось. Когда меня назначили главным тренером, мы заиграли очень качественно. Набрали много очков.



Жизнь сложилась так, что 35 очков в том сезоне нам не хватило, чтобы сохранить прописку в лиге. Мы играли в стыках, это были два отличных матча. По качеству, по настрою. Клуб остался в Премьер-Лиге.

Но руководство Пермского края не захотело видеть команду в числе сильнейших клубов страны. До губернатора было доведено мнение, что за команду играет мало коренных пермяков и «Амкара» в РПЛ сегодня нет. А для меня он по прежнему есть. И всегда будет!» — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Вадима Евсеева.

В своём последнем сезоне в Российской Премьер-Лиге пермская команда финишировала в зоне стыковых матчей, после чего по итогам двух встреч оказалась сильнее «Тамбова», претендовавшего на повышение в классе.