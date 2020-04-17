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Вадим Евсеев: раньше смотрел «День сурка» просто как комедию

Вадим Евсеев: раньше смотрел «День сурка» просто как комедию
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мыслями об изменениях в образе жизни на фоне пандемии коронавируса.

«Пересмотрел «День сурка». Раньше смотрел его просто как комедию. Даже не думал, как сам вёл бы себя, оказавшись в такой ситуации. Но сейчас мы все живём именно так. Один и тот же распорядок дня, день за днём. Ждём, когда всё это закончится.

Что в итоге: за карантин научился вырезать по дереву, танцевать, играть на пианино! А если серьёзно, сделал только одну важную вещь. Каждый день обнимаю Таню. Что в последний год было невозможно», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Ранее Евсеев поделился воспоминаниями об уходе из «Локомотива» в бытность футболистом, рассказав о недопонимании с бывшим главным тренером команды Анатолием Бышовцем.

Вадим Евсеев: для меня «Амкар» по-прежнему есть. И всегда будет!
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