Вадим Евсеев: раньше смотрел «День сурка» просто как комедию

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мыслями об изменениях в образе жизни на фоне пандемии коронавируса.



«Пересмотрел «День сурка». Раньше смотрел его просто как комедию. Даже не думал, как сам вёл бы себя, оказавшись в такой ситуации. Но сейчас мы все живём именно так. Один и тот же распорядок дня, день за днём. Ждём, когда всё это закончится.



Что в итоге: за карантин научился вырезать по дереву, танцевать, играть на пианино! А если серьёзно, сделал только одну важную вещь. Каждый день обнимаю Таню. Что в последний год было невозможно», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Ранее Евсеев поделился воспоминаниями об уходе из «Локомотива» в бытность футболистом, рассказав о недопонимании с бывшим главным тренером команды Анатолием Бышовцем.