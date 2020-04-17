Погба ответил Ибрагимовичу своей подборкой трюков с мячом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продемонстрировал свои навыки в работе с мячом.



Вслед за своим другом, нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем, француз опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором выполняет различные трюки с футбольным снарядом.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Златан разместил ролик, в котором эффектным ударом отправил мяч в корзину, и бросил вызов Погба. Француз принял вызов и повторил трюк.



Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Никарагуа и Таджикистане, а шведские клубы проводят товарищеские встречи.