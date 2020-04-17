Погба ответил Ибрагимовичу своей подборкой трюков с мячом
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продемонстрировал свои навыки в работе с мячом.
Вслед за своим другом, нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем, француз опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором выполняет различные трюки с футбольным снарядом.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Златан разместил ролик, в котором эффектным ударом отправил мяч в корзину, и бросил вызов Погба. Француз принял вызов и повторил трюк.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все национальные чемпионаты в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь. Также играют в Никарагуа и Таджикистане, а шведские клубы проводят товарищеские встречи.
Златан Ибрагимович показал эффектные трюки с мячом
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