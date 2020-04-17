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Орлов оценил вероятность перехода Дзюбы в «Лацио»

Орлов оценил вероятность перехода Дзюбы в «Лацио»
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вероятности перехода нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в римский «Лацио».

«Считается, что у Дзюбы заканчивается контракт с «Зенитом», хотя, по моим данным, договор был продлён. С контрактами всегда очень тёмная история. Кто-то из бывших зенитовцев – Аршавин или Широков – сказал, что если Артём сейчас не уйдёт в «Лацио», то упустит последний шанс. Однако я думаю, что вряд ли он уйдёт. Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Это относится и к российским клубам», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».

Ранее агент Тимур Гурцкая высмеял новость об интересе «Лацио» к Дзюбе. По его мнению, 31-летний форвард «находится там, где и должен быть».

Итальянские СМИ пишут об интересе «Лацио» к Дзюбе. В «Зените» отреагировали
Возможно, последний шанс для Артёма уехать в Европу. Неужели капитаном сборной России хотят заменить лучшего снайпера Серии А?
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