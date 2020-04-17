«Интер» планирует подписать Вернера в качестве замены Л. Мартинесу

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может продолжить карьеру в миланском «Интере». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, «Интер» ищет замену аргентинскому форварду Лаутаро Мартинесу, который близок к уходу из клуба. Сообщается, что в контракте Вернера есть опция выкупа игрока за 60 млн до конца апреля, и «нерадзурри» намерены ей воспользоваться.
«Интер» также рассматривает возможность приобретения Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского «Арсенала» и Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед», однако Вернер является приоритетом.
Вернер является воспитанником «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 21 гол (3 – с пенальти) и 7 результативных передач.
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