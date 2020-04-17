Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

С. Федотов: Хонда не здоровался, не общался. Высокомерный человек, сам по себе всегда

С. Федотов: Хонда не здоровался, не общался. Высокомерный человек, сам по себе всегда
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник ЦСКА Семён Федотов рассказал, кто из футболистов основной команды «армейцев» удивлял его во время выступления за клуб.

«Кто в первой команде удивлял? Чиди Одиа поражал спокойствием. Со стороны могло показаться, что ему всё пофиг, но при этом на поле был в порядке, двигался. Один из лучших защитников РПЛ на тот момент. Только в последние годы сдал – то ли мотивация пропала, то ли травмы замучили.

Кейсуке Хонда не здоровался, не общался. Высокомерный человек. Сам по себе всегда. За ним всё время чудак с сумочкой ходил – персональный тренер, тоже японец. Носил ему воду, батончики восстановительные, полотенца. После тренировок они вдвоём круги наматывали в Ватутинках», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Пропавший талант из ЦСКА. Федотов играл в ЛЧ, а теперь работает в порту и смакует пиво
Воспитанник ЦСКА кардинально изменил жизнь.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020