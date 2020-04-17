С. Федотов: Хонда не здоровался, не общался. Высокомерный человек, сам по себе всегда

Бывший защитник ЦСКА Семён Федотов рассказал, кто из футболистов основной команды «армейцев» удивлял его во время выступления за клуб.

«Кто в первой команде удивлял? Чиди Одиа поражал спокойствием. Со стороны могло показаться, что ему всё пофиг, но при этом на поле был в порядке, двигался. Один из лучших защитников РПЛ на тот момент. Только в последние годы сдал – то ли мотивация пропала, то ли травмы замучили.

Кейсуке Хонда не здоровался, не общался. Высокомерный человек. Сам по себе всегда. За ним всё время чудак с сумочкой ходил – персональный тренер, тоже японец. Носил ему воду, батончики восстановительные, полотенца. После тренировок они вдвоём круги наматывали в Ватутинках», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.