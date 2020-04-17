В. Баринов: я не оскорбил Губерниева, а поставил на место. Кто он, а кто Сёмин

Актёр и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал конфликт с известным спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.
«Поцапался я с Дмитрием Губерниевым. Он мне позвонил, сказал, что я его оскорбил и унизил. Я сказал, что не оскорбил или унизил, а поставил на место. Он меня очень разозлил. Знаете, кто он, а кто Сёмин. Я теперь очень доволен собой, хотя со мной это бывает редко», — приводит слова Баринова «Р-Спорт».
Ранее Баринов отреагировал на критику главного тренера московской команды Юрия Сёмина со стороны Губерниева. Комментатор высказался о словах Сёмина про снижение зарплат игроков.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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