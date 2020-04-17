«Барселона» готова заплатить € 30 млн за защитника «Лацио» Фелипе

Бразильский защитник «Лацио» Луис Фелипе может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, каталонский клуб готов предложить за 23-летнего защитника € 30 млн. Нынешнее соглашение Фелипе с «Лацио» рассчитано до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется мюнхенская «Бавария».

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Луис Фелипе провёл 19 матчей, стал автором 1 забитого мяча и получил 5 жёлтых карточек. В «Лацио» бразилец перешёл в 2016 году из клуба «Итуано», но первый итальянский сезон провёл на правах аренды в «Салернитане». В составе римского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии.