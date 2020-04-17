«Атлетико» возобновил интерес к Мауро Икарди
Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает Tuttosport.
«Атлетико» уже проявлял интерес к аргентинскому форварду в конце прошлого сезона, однако договориться о переходе футболиста «матрасникам» не удалось.
Мауро выступает за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. По окончании нынешнего сезона 27-летний нападающий может вернуться в миланский «Интер» или перейти в стан парижан на постоянной основе за € 70 млн. Если «ПСЖ» не выкупит Икарди, чёрное-синие, скорее всего, попытаются продать его в другой клуб. Сам Икарди заявлял, что намерен покинуть парижский клуб.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.
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