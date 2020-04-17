Губерниев: артист Баринов, как вы тексты учите? Что ж вы так врёте?

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил актёру и болельщику «Локомотива» Валерию Баринову.



Ранее артист заявил, что Губерниев позвонил ему и сказал, что он его оскорбил и унизил. Сам Баринов считает, что поставил комментатора на место.



«Артист Баринов, как вы тексты учите? Что ж вы так врёте? Оскорбил? Унизил? Футбол мы с вами комментировали? А когда? Вся страна знает, что я не комментирую футбол. Я всего лишь сказал вам, артист-врун Баринов: ваши слова и поведение выглядят мелковато и низковато… Эх, артист, Баринов…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Конфликт Баринова с Губерниевым начался с критики комментатором главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина после высказывания специалиста по поводу снижения зарплат футболистов.

В. Баринов: я не оскорбил Губерниева, а поставил на место. Кто он, а кто Сёмин