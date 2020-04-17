Экс-игрок сборной Англии, чемпион мира Норман Хантер скончался из-за коронавируса
Бывший футболист сборной Англии и «Лидс Юнайтед» Норман Хантер скончался в возрасте 76 лет из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Он оставит огромную пропасть в семье «Лидса», его наследие никогда не будет забыто, и нашли мысли с семьёй и друзьями Нормана в это сложное время», — сказано в заявлении.
76-летний Хантер был чемпионом мира 1966 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 1968 года в составе сборной Англии. Хантер дебютировал за «Лидс» в возрасте 18 лет в 1962 году и защищал цвета клуба до 1976 года. В составе «Лидс» он дважды становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В 1988-м занимал пост исполняющего обязанности главного тренера клуба.
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