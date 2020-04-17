У кого больше шансов уехать в Италию — у Азмуна или Дзюбы?

Нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун привлекли внимание итальянских клубов. По информации СМИ, россиянином заинтересовался «Лацио», а иранцем – «Наполи».



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: у кого из этих футболистов, по вашему мнению, больше шансов перебраться в Италию?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.