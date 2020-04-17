У кого больше шансов уехать в Италию — у Азмуна или Дзюбы?
Нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун привлекли внимание итальянских клубов. По информации СМИ, россиянином заинтересовался «Лацио», а иранцем – «Наполи».
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: у кого из этих футболистов, по вашему мнению, больше шансов перебраться в Италию?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
«Наполи» контактирует с окружением Азмуна
Читайте также
- 17 апреля 2020
-
15:08
-
14:57
-
14:25
-
14:24
-
14:08
-
13:57
-
13:56
-
13:36
-
13:24
-
13:16
-
13:09
-
13:01
-
12:58
-
12:40
-
12:39
-
12:13
-
11:55
-
11:53
-
11:37
-
11:24
-
11:22
-
11:15
-
11:06
-
10:54
-
10:48
-
10:43
-
10:34
-
10:33
-
10:28
-
10:13
-
09:58
-
09:52
-
09:46
-
09:32
-
09:21
Партнерский контент