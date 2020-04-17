«No Kerzh, No Party», съёмки в кино и слёзы на проводах в «Зените». Фото карьеры Кержакова

Александр Кержаков — один из главных бомбардиров отечественного футбола, рекордсмен по количеству голов в истории сборной России, «Зенита» и всего российского футбола. Человек, который очаровал всех ещё в далеком 2001 году в паре с Андреем Аршавиным и продолжал очаровывать на протяжении всей карьеры.

Кержаков всю свою карьеру отдавал себя на футбольном поле без остатка. Он не побоялся вызова и уехал в «Севилью», с которой выиграл Кубок УЕФА. Не побоялся уехать в «Цюрих» уже на закате своей карьеры, чтобы доказать, что он ещё может играть и забивать. А про его игру за «Зенит» и писать нечего. Все и так прекрасно помнят его страсть и заряженность на победу, которым сопутствовал его главный слоган «Бил, бью и буду бить». И герой Питера следовал ему всю жизнь. Безусловно, Кержаков заполнил одну из главных страниц в летописи российского футбола



Предлагаем вашему вниманию, яркие фотографии пути Александра Кержакова с начала его профессиональной карьеры по нынешний день.