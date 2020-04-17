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Ефремов: сейчас пересматриваю легендарные матчи «Спартака». Например, с «Севильей»

Ефремов: сейчас пересматриваю легендарные матчи «Спартака». Например, с «Севильей»
Футбол / РПЛ 0

Актёр и болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов рассказал, как проводит время в условиях пандемии коронавируса.

«Очень скучаю по футболу и многим другим вещам, как и все другие люди. Сейчас пересматриваю легендарные матчи «Спартака» – например, с «Севильей». Но я уже на даче, больше не имею такой возможности.

Нам нужно просто перетерпеть это время. Как писал Андрей Платонов: «Терпёж! Вот она главная причина для движенья времени куда-то!» — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, в сезоне-2017/2018 «Спартак» на своём поле разгромил «Севилью» со счётом 5:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Единственной европейской страной, в которой проходят матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

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