«Рома» поспорит с «Интером» и «Наполи» за Яна Вертонгена

«Рома» включилась в гонку за защитником «Тоттенхэм Хотспур» Яном Вертонгеном. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Рома» поспорит за Вертонгена с другими итальянскими клубами: «Наполи» и «Интером», который считается фаворитом в борьбе за игрока. Об интересе со стороны неаполитанцев и «нерадзурри» к Вертонгену стало известно минувшей зимой.

Контракт Вертонгена с «Тоттенхэмом» истекает грядущим летом, поэтому существует вероятность, что игрок перейдёт в один из клубов на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Вертонген провёл на поле 26 матчей во всех турнирах, стал автором 2 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу и заработал 2 жёлтых карточки.