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«Боруссия» предпочла бы продать Холанда «Реалу», но не намерена делать это раньше 2022-го

«Боруссия» предпочла бы продать Холанда «Реалу», но не намерена делать это раньше 2022-го
Футбол / Испания 0

Руководство дортмундской «Боруссии» не намерено отпускать из команды нападающего Эрлинга Холанда в ближайшие трансферные окна.

Как сообщает AS, «шмели» намерены удержать 19-летнего норвежца до лета 2022 года. При этом продать игрока они предпочли бы мадридскому «Реалу», поскольку генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке находится в хороших отношениях с президентом «сливочных» Флорентино Пересом. Также в сделку может быть включён защитник «Королевского клуба» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий за «Боруссию» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что в услугах Холанда также заинтересованы «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», предпринимавшие попытки купить его зимой у «Ред Булл Зальцбург».

Холанд и Погба — главные цели «Реала» на ближайшее трансферное окно
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