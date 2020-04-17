«Боруссия» предпочла бы продать Холанда «Реалу», но не намерена делать это раньше 2022-го

Руководство дортмундской «Боруссии» не намерено отпускать из команды нападающего Эрлинга Холанда в ближайшие трансферные окна.



Как сообщает AS, «шмели» намерены удержать 19-летнего норвежца до лета 2022 года. При этом продать игрока они предпочли бы мадридскому «Реалу», поскольку генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке находится в хороших отношениях с президентом «сливочных» Флорентино Пересом. Также в сделку может быть включён защитник «Королевского клуба» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий за «Боруссию» на правах аренды.



Ранее сообщалось, что в услугах Холанда также заинтересованы «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», предпринимавшие попытки купить его зимой у «Ред Булл Зальцбург».

Холанд и Погба — главные цели «Реала» на ближайшее трансферное окно