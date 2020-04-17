Бышовец: путь Уткина-комментатора в блогера — это деградация, он не борец за правду

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о конфликте известного блогера Василия Уткина с телеведущим Владимиром Соловьёвым.



«Я думаю, путь Уткина-комментатора и футбольного обозревателя в блогера — это деградация. Он не политик и не борец за правду. Да и его средства достижения целей не всегда оправданы. Когда переходят на человеческие ценности таким языком, то, мне кажется, это даже унижает. И Уткина, и Соловьёва. Я к Володе очень хорошо относился, да и с Уткиным были нормальные отношения. Ну и, конечно, среда.



Наверное, среда формирует человека. Сегодняшнее общество такое: что было пороком раньше, сегодня стало нравственностью. Очень жаль, что накал противостояния вылился в такую форму. Уткин и Соловьёв — оба талантливы и образованны. Я очень жалею, что они об этом забыли. Не вижу ничего хорошего, что эта форма общения выходит на такое обозрение общественности.



Во-первых, время сегодня такое. Чем громче, чем грязнее, тем привлекательнее. Это проблема касается, кстати, и отдельных журналистов, и отдельных комментаторов. Почему всё это существует? Да потому что бумага не краснеет. И не думаю, что это на пользу делу», — приводит слова Бышовца сайт телекомпании «Новый Век».

Аршавин: в конфликте Уткина и Соловьёва я скорее на Васиной стороне