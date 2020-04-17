Джампаоло может возглавить турецкую команду

Бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает La Stampa.



По информации источника, в услугах итальянского специалиста заинтересован «Фенербахче». Сообщается, что в клубе ценят умение Джампаоло находить контакт с молодыми футболистами.



Джампаоло возглавил «Милан» летом 2019 года после отставки Дженнаро Гаттузо, ранее защищавшего цвета клуба в качестве футболиста. До прихода в стан россонери Марко возглавлял «Кальяри», «Сиену», «Катанью», «Брешию», «Эмполи», «Сампдорию» и ряд других итальянских команд. Джампаоло покинул «Милан» в октябре 2019 года. В настоящее время место главного тренера «Фенербахче» остаётся вакантным после увольнения Эрсуна Юнала.