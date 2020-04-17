Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мостовой: поступок Федуна может превратиться в челлендж – богатые должны его поддержать

Мостовой: поступок Федуна может превратиться в челлендж – богатые должны его поддержать
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поступке владельца московского клуба Леонида Федуна, который сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.

«Этот поступок Федуна можно оценить только со знаком плюс. Такие пожертвования должна делать большая часть богатых людей нашей страны. Может, это даже превратится в модный челлендж. Федун мог бы сейчас запустить его среди высших эшелонов общества, было бы неплохо.

Не хотелось бы переходить на фамилии, но я думаю, что после этого его должны поддержать и другие богатые люди. Во всех странах Европы и мира это считается нормальным. Не назвал бы его первопроходцем, может, другие просто не афишируют такие поступки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Леонид Федун пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020