Мостовой: поступок Федуна может превратиться в челлендж – богатые должны его поддержать

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поступке владельца московского клуба Леонида Федуна, который сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
«Этот поступок Федуна можно оценить только со знаком плюс. Такие пожертвования должна делать большая часть богатых людей нашей страны. Может, это даже превратится в модный челлендж. Федун мог бы сейчас запустить его среди высших эшелонов общества, было бы неплохо.
Не хотелось бы переходить на фамилии, но я думаю, что после этого его должны поддержать и другие богатые люди. Во всех странах Европы и мира это считается нормальным. Не назвал бы его первопроходцем, может, другие просто не афишируют такие поступки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 17 апреля 2020
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