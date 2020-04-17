Мостовой: поступок Федуна может превратиться в челлендж – богатые должны его поддержать

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поступке владельца московского клуба Леонида Федуна, который сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.

«Этот поступок Федуна можно оценить только со знаком плюс. Такие пожертвования должна делать большая часть богатых людей нашей страны. Может, это даже превратится в модный челлендж. Федун мог бы сейчас запустить его среди высших эшелонов общества, было бы неплохо.



Не хотелось бы переходить на фамилии, но я думаю, что после этого его должны поддержать и другие богатые люди. Во всех странах Европы и мира это считается нормальным. Не назвал бы его первопроходцем, может, другие просто не афишируют такие поступки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.