Роман Широков — о критике чемпионата Беларуси: у нас у самих, что, выдающаяся лига?

Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков поделился мнением о критике Высшей лиги Беларуси со стороны представителей российского футбола.
«Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат? Если бы в Англии наш чемпионат транслировали, там, наверное, тоже сказали бы: «Зачем их показывают? Без слёз не взглянешь».
Ребята играют как могут. Это хорошая возможность для тех, кто планировал укрепиться и просмотреть футболистов из белорусского чемпионата, внимательнее за ними последить в игровых условиях. Каждую неделю можно оценить их возможности», — цитирует Широкова «Матч ТВ».
Напомним, власти Беларуси не остановили нынешний розыгрыш Высшей лиги, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи проходят со зрителями на трибунах.
- 17 апреля 2020
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