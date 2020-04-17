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Роман Широков — о критике чемпионата Беларуси: у нас у самих, что, выдающаяся лига?

Роман Широков — о критике чемпионата Беларуси: у нас у самих, что, выдающаяся лига?
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Спартака» Роман Широков поделился мнением о критике Высшей лиги Беларуси со стороны представителей российского футбола.

«Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат? Если бы в Англии наш чемпионат транслировали, там, наверное, тоже сказали бы: «Зачем их показывают? Без слёз не взглянешь».

Ребята играют как могут. Это хорошая возможность для тех, кто планировал укрепиться и просмотреть футболистов из белорусского чемпионата, внимательнее за ними последить в игровых условиях. Каждую неделю можно оценить их возможности», — цитирует Широкова «Матч ТВ».

Напомним, власти Беларуси не остановили нынешний розыгрыш Высшей лиги, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи проходят со зрителями на трибунах.

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