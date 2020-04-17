«Боруссия» Д хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» включил Гринвуда в сделку по Санчо

Дортмундская «Боруссия» попытается заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда в сделке по продаже полузащитника Джейдона Санчо, сообщает ESPN.

Санчо является главной целью «красных дьяволов» на ближайшее трансферное окно, но они не планируют расставаться с Гринвудом.

В нынешней кампании Мэйсон помог «Юнайтед» в 38 матчах во всех турнирах. В активе 18-летнего англичанина 14 голов и 4 результативные передачи.

Контракт Гринвуда с манкунианским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года и включает опцию продления на один сезон. Трансферная стоимость форварда оценивается в € 29 млн.

«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков в 29 встречах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.