«Барселона» готова расстаться со всеми футболистами, кроме Месси, тер Штегена и де Йонга

Руководство каталонской «Барселоны» будет чаще включать своих игроков в трансферные сделки. В ближайшее окно сине-гранатовые готовы расстаться со всеми футболистами, кроме троих — нападающего Лионеля Месси, голкипера Марк-Андре тер Штегена и полузащитника Френки де Йонга, сообщает ESPN.
«Барселона» рассматривает возможность приобретения нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса и форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. При этом не исключено, что каталонцы купят обоих игроков.
Действующие чемпионы испанской Примеры хотят усилить позиции правого и центрального защитников, а также центрального хавбека.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Интер» заинтересованы в услугах нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Француза могут включить в сделку по продаже Мартинеса или Неймара.
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