Бензема не исключает возвращения в «Лион»
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметил, что не против завершить карьеру игрока в «Лионе». Напомним, форвард выступал в составе французского клуба с 2004 по 2009 год.
«Я стал тем, кем стал, благодаря „Лиону“. На данный момент не думаю о возвращении в команду, потому что хочу творить историю вместе с „Реалом“, лучшим клубом в мире. Что будет потом, посмотрим. Завершение профессиональной карьеры в „Лионе“? Почему нет», — приводит слова Бензема Football Espana.
В 2009 году Карим Бензема перешёл из «Лиона» в мадридский «Реал». В составе испанского клуба форвард — победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), чемпион Испании (сезон-2011/2012, 2016/2017).
Читайте также
- 17 апреля 2020
-
22:45
-
22:42
-
22:17
-
22:07
-
22:02
-
21:38
-
21:31
-
21:15
-
20:52
-
20:46
-
20:42
-
20:25
-
20:22
-
20:10
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:56
-
18:51
-
18:39
-
18:26
-
18:24
-
18:06
-
18:02
-
17:51
-
17:39
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:09
-
16:49
-
16:25
Партнерский контент