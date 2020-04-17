Бензема не исключает возвращения в «Лион»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметил, что не против завершить карьеру игрока в «Лионе». Напомним, форвард выступал в составе французского клуба с 2004 по 2009 год.



«Я стал тем, кем стал, благодаря „Лиону“. На данный момент не думаю о возвращении в команду, потому что хочу творить историю вместе с „Реалом“, лучшим клубом в мире. Что будет потом, посмотрим. Завершение профессиональной карьеры в „Лионе“? Почему нет», — приводит слова Бензема Football Espana.

В 2009 году Карим Бензема перешёл из «Лиона» в мадридский «Реал». В составе испанского клуба форвард — победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), чемпион Испании (сезон-2011/2012, 2016/2017).